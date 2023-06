El ejemplar, encajado en dos placas amarillas de unos 50 centímetros cuadrados con un peso de 11.5 kilos, formará parte del acervo del Museo de Paleontología Plácido Cidade Nuvens de Ceará, entidad que pertenece a la Universidad Regional do Cariri.

“El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no escatimó esfuerzos para hacer posible el regreso de Ubirajara. Sin embargo, sin la movilización de la comunidad científica brasileña, no habríamos tenido éxito. El gobierno alemán fue sensible a nuestro pedido y, entre todos, logramos esta victoria”, sostuvo Inácio Arruda, secretario de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Social.

Desde 1942 la ley brasileña determina que los fósiles son patrimonio del Estado, y no pueden ser comercializados, y para dejar el país es necesario una autorización oficial.

De Araújo comentó que existen muchos fósiles de dinosaurios encontrados en Brasil que se hallan en museos y colecciones de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otros, que deben ser devueltos al país sudamericano.

El Ubirajara jubatus era un dinosaurio pequeño, del tamaño de una gallina, con la presencia de plumas que formaban una melena, según el estudio de 2020.

El especímen es el que tiene mejor evidencia de plumas de los que se han hallado en Sudamérica.

También se encontró evidencia fósil de otras plumas cerca del especímen, que podrían pertenecer a otro ejemplar, añadió.

El Ubirajara jubatus llegó junto con una comitiva gubernamental alemana de visita oficial y encabezada por Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores.

Las autoridades presentarán el fósil el 12 de junio.

(Con información de Afp)