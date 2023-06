Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de junio de 2023, p. 27

La Contraloría General de la Ciudad de México determinó como falta grave el hallazgo de propaganda electoral en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Sandra Cuevas Nieves.

En el oficio SCG/199/2023, la dependencia informó que al tratarse de una falta grave el expediente fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y se encuentra radicado en la sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas local, las sanciones por la comisión de faltas graves consistirán en la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar un cargo público, las cuales serán dictadas por el TJA, que podrá imponer una o más sanciones.

En el artículo 78 del mismo ordenamiento se detalla que la suspensión del cargo podrá ser de 30 a 90 días naturales. En caso de que se imponga la inhabilitación, ésta será de uno a 10 años si el monto de la afectación de la falta no excede de 200 veces la unidad de cuenta, es decir, unos 20 mil 748 pesos; y de 10 a 20 años si excede dicho límite. Cuando la falta no cause daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.