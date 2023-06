Es un público difícil, eso está claro. Pero sin desanimarse, Dolores los saluda de forma cálida y se arranca a leerles Las pulgas no vuelan, del escritor argentino Gustavo Roldán, además de soltar algunas adivinanzas incluidas en un libro del tamaño de un dedo meñique.

Esta tarde de junio, la sala de consulta externa está casi llena. En las sillas de plástico, donde esperan el llamado del doctor, niños, niñas y sus padres tratan de matar el tiempo viendo sus celulares, o simplemente se quedan con la mirada ausente y cansada, con la esperanza de no escuchar más malas noticias.

Más tarde, en 2015 fue cambiada al Hospital Pediátrico de Coyoacán, a cuyo director convenció de instalar un libro-club, cuando un día, de la nada, le empezó a declamar un fragmento de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Sus intervenciones con los niños, cuenta con orgullo, le han merecido gran cantidad de felicitaciones en un buzón donde normalmente se depositan quejas.

Para mí, encontrar un directivo preocupado por la salud emocional de los pacientes fue y sigue siendo algo mágico y milagroso. Empecé con enfermos adultos, y cuando llego aquí a Coyoacán, es un público infantil. ¿Cómo me puede recibir un niño que no me conoce?, ¿cómo le puedo inspirar confianza?

Poco a poco, Dolores comenzó a hacerse de su pequeña biblioteca para compartir con los menores, entre cuyos autores favoritos están Roald Dahl (autor de libros como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate y Cuentos en verso para niños perversos) y Gianni Rodari.

Acompañar a chicos que buscaron suicidarse

Aunque le ha leído a unos 2 mil niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en su trayectoria como cuentacuentos, y ha acompañado a pequeños con diferentes malestares, tanto físicos como emocionales, lo más lacerante para mí son aquellos ingresados por autolisis , es decir, por intento de suicidio.

Me ha tocado acompañarlos en estas situaciones, que lamentablemente han aumentado en los últimos dos años. Tengo la sensibilidad a flor de piel y soy muy empática, eso me hace muy vulnerable , por lo que acercarme con quienes han tratado de acabar con su vida es una experiencia muy dura, confiesa.