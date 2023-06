Arturo Cano

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 12

Camino a un mejor lugar para la charla, pregunto al abogado Eugenio Raúl Zaffaroni (Buenos Aires, 1940): ¿Cuántos de sus 32 doctorados honoris causa son mexicanos? Tres de 49 , responde, con sonrisa afable.

Con esa misma actitud habla, con voz de sabio profesor, de su defendido de estos días, el depuesto presidente del Perú, Pedro Castillo. Tras explicar en tres pinceladas los caminos jurídicos –y políticos– posibles, Zaffaroni llega al punto medular de la crisis peruana: el presidente de Perú fue destituido y apresado porque vencen las concesiones mineras, extractivas y de servicios públicos de [Alberto] Fujimori y Pedro Castillo no las iba a renovar. Como siempre en estas cosas hay que ver cuál es el interés financiero que hay detrás, esa es la cuestión .

Zaffaroni es uno de los teóricos del derecho más citados en América Latina y Europa. En uno de los muchos homenajes que ha recibido se le define como un ejemplo de vida para quienes defienden los derechos humanos en el ámbito específico del proceso penal y en general en defensa del individuo frente al poder estatal .

Una reseña de su trayectoria ocuparía páginas enteras. Baste agregar aquí que formó parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina (2003-14) y fue integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016-22).

En la entrevista es acompañado por Guido Croxatto, el abogado con el que comparte la defensa de Castillo en el plano internacional.

Aquí, extractos de la charla.

La defensa de Castillo se ha centrado en las irregularidades de su destitución, pero a ese hecho se han sumado denuncias por la violación a las condiciones mínimas de dignidad de la detención. Por ejemplo, no se le deja comunicar con su familia , cita Zaffaroni.

Croxatto agrega que Castillo fue apresado ilegalmente , cuando trataba de llevar a su familia a la embajada de México, que Alondra (hija de Castillo) no pudo hablar durante varios días luego de que le apuntaron con armas de guerra . Lilia, la esposa de Castillo, así como Alondra y Arnold, sus hijos, se encuentran en México desde diciembre pasado.

“Hay una animosidad racista contra él y su familia y contra los sectores que él representa. El trato degradante que recibe en prisión… se le exhibe como un trofeo en los medios de comunicación los domingos en la noche, todo el país puede ver cómo lo filman mientras está en el jardín, violando su privacidad… Ahí hay una violación de todo tipo de derechos”, asegura Croxatto.

–No le perdonan haber ganado la presidencia.

–No sólo eso. Hay una cuestión racista, sí es cierto. Es decir, este cholo no puede ser presidente . Es una vieja cuestión racista que atraviesa toda la historia de Perú.

Aquí Zaffaroni se refiere a la razón de fondo para echar del poder a Castillo: el vencimiento de concesiones extractivas y de servicios públicos otorgadas en los tiempos de Alberto Fujimori.

Precisa Croxatto: [Las concesiones] vencen de acá a 2026, [se trata de] concesiones vinculadas también a esta Constitución neoliberal y apócrifa, como se dice en Perú, de Fujimori. Que Castillo quería reformar. Castillo no sólo dijo que quería nacionalizar los recursos, que no iba a renovar los contratos/leyes de la época de Fujimori afectando intereses económicos extranjeros, y además quiere una constitución con cuota indígena. Todo esto va en contra de los intereses concentrados que hay en Lima que además son culturalmente racistas y que no le perdonan a Castillo tampoco haber ganado las elecciones. Evidentemente lo normal para una persona como Castillo era estar presa, no ser presidente .

Para Zaffaroni, el remplazo de la Constitución del APRA por la de Fujimori dio lugar a una ley suprema insólita que explica la sucesión cinematográfica de ­presidentes .

–Una Constitución para la inestabilidad política.

–Sí. Ha mezclado el sistema presidencialista con el parlamentario en forma tal que no puede funcionar ningún gobierno– explica Zaffaroni–. Es decir, mantienen una apariencia de sistema presidencialista pero el presidente tiene que pedir acuerdo al Congreso para nombrar ministros. Si le rechazan dos gabinetes entonces se puede disolver el Congreso, pero el Congreso puede destituir al presidente. Es un entramado en el que nadie puede gobernar. No es una cuestión ideológica, de izquierda o derecha, en Perú no puede gobernar nadie.