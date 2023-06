Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 11

Con el argumento de que así son las cosas y de que los estudiantes no sirven si no saben y memorizan todo, la carrera de Medicina ha sido tradicionalmente un espacio donde los alumnos se acostumbran a recibir insultos, maltratos y humillaciones, como parte de un sistema piramidal de explotación .

Así lo describen jóvenes de universidades públicas adscritos a dicha licenciatura, quienes señalaron que las condiciones de violencia y presión excesiva en las aulas llevan a muchos de sus compañeros al desgaste emocional, desensibilización ante los pacientes, depresión, e incluso casos de suicidio, como el que ocurrió hace poco más de un año en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Aquí estás para sufrir

Para Andrea (nombre ficticio para proteger su identidad), entrar a la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios siempre fue un sueño . Cuando logró cumplirlo, dice, estaba súper emocionada , a pesar de la gran cantidad de información con la que ella y sus compañeros fueron bombardeados al empezar clases.

En una ocasión, al estar en el primer año de la carrera, decidió acercarse a los servicios de siquiatría de su colegio para pedir una cita, y fue ahí en donde se llevó uno de los primeros desencuentros con el lugar donde tanto ansiaba ingresar.

“Me acerqué con la secretaria a hacerle una pregunta y me respondió: ‘¿qué no sabes leer?’ Me empezó a ofender horrible. Le pedí su nombre, y me lo escribió riéndose. Fui a hablar a la dirección, pero claramente no hicieron nada, porque era parte del sindicato, y pensé ‘vengo en busca de ayuda, y aquí me hacen sentir peor’”.

Conforme fue avanzando en la licenciatura, Andrea fue descubriendo la competencia descarnada entre alumnos por hacerse de los mejores lugares en el internado, lo que hace difícil tener amigos; el agotamiento que produce la exponencial carga de estudio ; el acoso sexual de algunos maestros y la ausencia de criterios objetivos para evaluar a los jóvenes.

Una docente en particular, recuerda en charla con La Jornada, reprobó a todo un grupo sin explicar a los alumnos en qué habían fallado o cómo podían mejorar, además de poner en duda su capacidad.

“A los doctores (que nos dan clase) les gusta hacerte sufrir, y así te lo dicen: ‘así es la carrera y aquí estás para eso, para sufrir’. Recuerdo a muchos compañeros llorando, sin saber qué hacer, porque sientes impotencia, y esta maestra se burlaba y nos decía: ‘¿ustedes creen que van a pasar el examen extraordinario?, si ni aprobaron mis exámenes finales’. A esa señora le aprendí todo lo que no quiero ser en la vida.”

Al paso del tiempo, y con buena parte de su camino académico andado, la joven mira hacia atrás y ve con desencanto lo que alguna vez la ilusionó. Tanto así, dice, que compara a la medicina con el narcotráfico: un sistema horrible, de jerarquías, de hacer menos al de abajo .

Si algo ha aprendido en la carrera, expone, “es que aquí gana el que se jodió al de al lado. Muchos de mis compañeros se han vuelto malos, porque a todos los tratan mal y los humillan. A mí me ha tocado ver como a los R1 (residentes de primer año) los cuestionan frente a los pacientes y les dicen ‘putos’ y ‘pendejos’”.

Normalizar el abuso