Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 9

Acapulco, Gro., Al cumplirse 22 meses de la desaparición de Vicente Suástegui, opositor a la construcción de la presa La Parota, su esposa Samantha Colón denunció que el gobierno estatal aún no le otorga las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2021.

Luego de las audiencias con los imputados por la desaparición de Vicente, comenzó a recibir mensajes intimidatorios en redes sociales donde le piden que se desista de participar. No estoy señalando a nadie, yo ni conozco a los detenidos, no tengo nada que ver en este asunto. Lo hago por el derecho que me corresponde como esposa y madre de las hijas de Vicente .

Puntualizó que si hay detenidos y encarcelados no me corresponde a mí, el caso está en los tribunales, lo van a definir los jueces, yo no; les pido que no envíen esos mensajes porque no voy a dejar de buscarlo .