No hay responsables en la cárcel a 14 años, muchos niños ya van a cumplir 18 años, los papelitos que firmaron van a vencer y no se ha hecho algo verdadero , afirmó Fabián Goyzueta Sandoval.

“Son 14 años luchando, pidiendo, suplicando, mendigando y simple y sencillamente no hay nada. Hoy por la mañana se dio un informe de risa porque, si se fijaron, hablaron de sumas de dinero y yo creo que ahí es donde empieza el error, creen que con unos pesos se hace justicia y no señores, la justicia se da verdaderamente cuando se aplica.

Padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC señalaron que no buscan dinero, sino justicia. Ante la SCJN denunciaron que a 14 años de la tragedia ninguno de los responsables está en la cárcel. Los familiares acudieron a reponer las cruces del memorial, que fueron arrancadas por los manifestantes que, el 28 de mayo pasado, se enfrentaron con quienes sostenían el plantón en demanda de la renuncia de la ministra Norma Lucía Piña.

“No tenemos justicia y vuelven a destruir nuestros memoriales, por eso queremos desde aquí expresar nuestra rabia, impotencia y frustración. Sepan que nuestro dolor no termina y se ahonda cada vez más que nos hacen algo así.

Quiénes y por qué destruyen las crucecitas de nuestros hijos, con saña y sin ningún remordimiento frente a las cámaras, por qué la Suprema Corte de Justicia no garantiza, al menos, la permanencia de este memorial , demandó Carolina Campos, madre de Mía Regina, otra de las víctimas del incendio.

Fabián Goyzueta señaló que su demanda de justicia incluye medidas para prevenir que una tragedia similar vuelva a ocurrir; mencionó, por ejemplo, la ley 5 de junio, diseñada para que todas las guarderías y estancias infantiles cuenten con medidas de prevención, pero que no ha sido aprobada en todo el país, pues falta aún que sea votada en Nuevo León.