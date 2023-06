Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 4

A petición de Morena, el canciller Marcelo Ebrard aplazó para este martes la presentación de su propuesta para el proceso de designación del candidato presidencial del partido, la cual tenía pensado dar a conocer la tarde de ayer.

En un mensaje en video difundido este lunes, el funcionario confió en que sus planteamientos serán tomados en cuenta por el Consejo Nacional de Morena y dijo estar muy contento por el triunfo de Delfina Gómez en las elecciones para la gubernatura del estado de México.

Les había yo dicho que hoy quería presentar por la tarde mi propuesta para Morena, a efecto de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que entiendo que el día 11 van a tener Consejo de Morena para este objetivo , explicó Ebrard.