Planteó que la transformación continuará. “Va a seguir adelante, independientemente de cualquier circunstancia político-electoral, el motor del cambio es el pueblo, y ya el pueblo se echó a andar (…) el pueblo no va a permitir que se dé marcha atrás a lo que ya inició en esta Cuarta Transformación”.

El jefe del Ejecutivo acotó que una cosa es partido y otra gobierno, y este último concepto es representación para todo el pueblo, incluidos los que no votaron por quienes triunfan, por lo que llamó a atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sean, es nuestra responsabilidad .

Me dio mucho gusto, la verdad, lo celebro y voy a hablar con los que triunfaron, en su momento voy a hablar con ellos, para lo mismo, decirles que van a contar con todo nuestro apoyo, porque es nuestra obligación hacerlo. Y sí, estuvo bien la elección , expresó ayer el mandatario en su habitual conferencia en Palacio Nacional, interrogado sobre la jornada de la víspera.

Destacó que los aspirantes que perdieron –Alejandra del Moral por la alianza Va por el Estado de México y el morenista Armando Guadiana en Coahuila– hayan reconocido el mismo domingo el triunfo de sus adversarios, y que no se hayan dado protestas poselectorales.

Justo a un año de que se celebre la elección presidencial de 2024, López Obrador consideró que lo importante es consolidar la democracia, no sólo como sistema político, sino como forma de vida.

De ahí que llamó a erradicar prácticas antidemocráticas, como la calumnia en los medios, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de recursos de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero con esos propósitos, la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, acarreo, falsificación de actas, el relleno de las urnas, el que votaran los muertos, el dedazo, el tapado, la imposición. Por lo que garantizó que él no elegirá al candidato de Morena a la Presidencia, sino el pueblo.

“Eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No va a haber dedazo, van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana. ‘No (dicen) a la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza’, o ‘estamos esperando una señal’. Te vas a quedar esperando primo hermano.”

Cuando se le preguntó sobre las prioridades para el estado de México ahora que Morena gobernará por primera ocasión, tras casi cien años de mandatos priístas, enfatizó en el mejoramiento del transporte público, llevar el sistema de salud IMSS-Bienestar, apoyar la educación y continuar con los programas del Bienestar, que en términos numéricos es la entidad que más recursos recibe al tener mayor cantidad de pobladores.