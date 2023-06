No sorprendió a nadie cuando finalmente (un mes después de la tragedia en el ABC) se conoció la lista (supuestamente completa y sin rasurar ) de los beneficiarios de la subrogación de guarderías del IMSS: en esa relación aparecieron parientes de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón; familiares de gobernadores, exgobernadores y legisladores priístas y panistas, ex directivos del Seguro Social; hermanas del fallecido Luis Donaldo Colosio, los ex mandatarios estatales Fernando Moreno Peña, de Colima; José Antonio González Kuri, de Campeche, así como varios parientes de Eduardo Bours y de Miguel Ángel Osorio Chong; la hermana del ex director del Seguro Social, Genaro Borrego Estrada; un tío del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; la madre y el hermano de la ex presidenta del PRI Dulce María Sauri; el yerno del coordinador de los diputados del tricolor, Emilio Gamboa Patrón; nietos e hijos del ex gobernador de Baja California Milton Castellanos; el ex gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, entre muchos otros.

Pues bien, durante la mañanera de ayer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, subrayó que hoy que se cumple un aniversario de la lamentable tragedia del incendio de la guardería ABC y refrendamos nuestro compromisoy solidaridad con los familiares de todas las víctimas, con los sobrevivientes, y el compromiso para atender y resolver de fondo esta situación para que haya justicia y se castigue a los responsables .

En síntesis, catorce larguísimo años y los responsables se mantienen impunes.

Las rebanadas del pastel

Alito Moreno busca chivo expiatorio por la derrota tricolor en el estado de México, pero lo cierto es que desde que el campechano llegó a la presidencia del PRI el otrora partido invencible de todas, perdió todas las gubernaturas, menos la de Coahuila.

