l gobierno federal lanzó un programa para atraer a empresas a fin de que inviertan en uno de los 10 polos de desarrollo situados en el Corredor del Istmo. Entre otros estímulos se incluyen los siguientes: –Exención total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años de operación. En los años cuatro, cinco y seis, las empresas pagarán sólo 50 por ciento del ISR. Este descuento puede llegar hasta 90 por ciento si se alcanzan las metas de empleo. –Oportunidad de depreciación acelerada de las inversiones durante los primeros seis años de operación. –Las operaciones realizadas dentro de los polos de desarrollo, y entre ellos, estarán exentas de IVA. Además, se permitirá la recuperación del IVA pagado en las compras realizadas fuera de los polos durante cuatro años. Son medidas extraordinarias si se considera que el presidente López Obrador ha seguido una línea muy estricta para no perdonar impuestos, pero su gobierno ha hecho una inversión en infraestructura muy importante y es necesario aprovecharla.

