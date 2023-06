No estamos hablando de odiar a nadie, estamos hablando de amar, de afirmar, empoderar a los que han sido empujados a los márgenes políticos, porque ninguno de los dos partidos políticos quieren decir la verdad sobre Wall Street, sobre Ucrania, sobre el Pentágono, sobre los grandes empresas tecnológicas . Agregó que las opciones ante el pueblo estadunidense por ahora son neofascistas como el hermano Trump, y neoliberales aguados como el hermano Biden , indicó en su mensaje de video difundido ayer al anunciar su candidatura.

“Si no podemos juntar lo mejor del movimiento sindicalista, si no podemos juntar lo mejor del movimiento de libertad afroestadunidense, el movimiento de los pueblos indígenas, el movimiento de las mujeres, el movimiento gay-lésbico… entonces nos hundiremos”, comentó a su colega, el periodista Chris Hedges.

West reconoce implícitamente que esta campaña es más que un esfuerzo para ganar la Casa Blanca (lo cual es muy improbable) ya que es un vehículo para elevar el perfil de los temas sociales de la desigualdad, la crisis ecológica, el militarismo y la destrucción de la de la democracia estadunidense .

West se ubica como parte de una tradición compuesta de cristianismo radical, socialismo, y de la herencia de Martin Luther King y Malcolm X, la cultura afroestadunidense y la de inmigrantes latinoamericanos, entre otras. En sus eléctricas ponencias en diversos foros sociales, académicos y políticos, siempre ha enfatizado también el vínculo con la música y cultura de resistencia, sobre todo de jazz y el blues. De hecho, tal vez es el único académico y ahora candidato presidencial que ha inspirado un proyecto de música hip hop.

Mike Pence

Otro cristiano que anunció su candidatura presidencial ayer es el ex vicepresidente Mike Pence, quien se identifica como un cristiano, un conservador y un republicano, en ese orden . Pence, cuya esposa famosamente le prohibió estar solo con cualquier mujer en cualquier lugar, se registró como candidato para la nominación del Partido Republicano. Por lo tanto, ahora concursará contra su ex jefe Donald Trump por la corona del partido. Pence tuvo que huir junto con su familia ante la amenaza de muerte de los fanáticos que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero de 2021, poco después de que Trump denunció a su vicepresidente por no haber frenado la certificación de la elección presidencial.

Mientras West es el úrico candidato de su partido, Pence se suma como otro aspirante más del Partido Republicano, entre los cuales están, además de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley; el senador por Carolina del Sur, Tim Scott; el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el empresario de tecnología Vivek Ramaswamy, y se espera un próximo anuncio del ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, así como del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

Por el lado demócrata, además del presidente Joe Biden, ya se han registrado la autora progresista Marianne Williamson y Robert F. Kennedy, Jr.