El fiscal Guillermo Marijuan retiró hace unos días su acusación contra la vicepresidenta tras recibir un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, y luego de 10 años de investigaciones en los que no logró reunir una sola prueba de culpabilidad.

Sin embargo, la ex mandataria continúa sujeta a otros procesos en los que tampoco se han aportado pruebas, bajo el esquema del lawfare (judicilización de la política).

Buenos Aires., La justicia argentina sobreseyó ayer la causa de la vicepresidenta y ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner que investigaba si durante su gobierno (2007-2015) participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario allegado.

A partir de esa información –sub-rayó el magistrado en su resolución– el fiscal pudo confirmar una reunión de finales de 2010 en la residencia presidencial, donde el empresario Lázaro Báez, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando .

Báez, allegado a la vicepresidenta y empresario del sector de la construcción, fue condenado en 2021 a 10 años de cárcel por lavar millones de dólares obtenidos de forma ilegal.

La provincia sureña de Santa Cruz, donde el empresario tenía sus operaciones y Fernández de Kirchner aún posee propiedades, fue escenario de distintos allanamientos ampliamente difundidos por los medios de prensa como parte de la pesquisa.

El fiscal señaló a finales de mayo que no había conseguido pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial y que los múltiples contactos entre la ex mandataria y Báez no la hacían responsable de actos de lavado de dinero.