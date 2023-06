Laura... nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes , dice el ex diplomático en audios llenos de insultos en los que no se escucha a su interlocutor.

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseveró ayer que su campaña no recibió dinero del narco y su gobierno no hace interceptaciones telefónicas ilegales ni acepta chantajes, luego de difundirse audios en los que el hasta el viernes pasado embajador en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza con revelar presuntas donaciones millonarias a su campaña electoral.

Lo mismo que Pedro Castillo

Buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez , agregó el mandatario, en la segunda denuncia de este tipo luego que el mes pasado militares en retiro se pronunciaron por derrocarlo como lo hizo el Congreso peruano con Castillo.

Petro aludió a los señalamientos de Martínez contra el comisionado de Paz, Danilo Rueda, a quien señaló de ser un hombre condescendiente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una columna que publicó en el diario El Tiempo, señaló RT.

También se refirió senador Iván Cepeda, una de las voces de más alto perfil en las conversaciones con el ELN, al que acusó de propiciar en 2016 una reunión entre esa insurgencia y el grupo paramilitar Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Cepeda replicó en Twitter: si fuera cierto que el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y yo hubiésemos incurrido en hechos delictivos en el proceso de paz, pues él, que era fiscal en ese entonces, ha debido encausarnos judicialmente .

Benedetti fue clave en la victoria del primer gobierno progresista en la historia del país y presentó a Petro a su antigua secretaria privada, Sarabia, quien luego se convertiría en la jefa de gabinete del mandatario.

Sarabia resaltó ayer que existen acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un gobierno que se comprometió con el cambio . Criticó los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde tiempo atrás por Armando Benedetti , según un comunicado difundido y firmado por su abogado, Jorge Mario Gómez Restrepo.

En Twitter, el ex embajador aseguró que los audios han sido manipulados y ofreció excusas al presidente y a Sarabia. Más tarde, reconoció en entrevista que las grabaciones eran auténticas; se negó a precisar la procedencia de las donaciones e indicó que quienes colaboraron no eran emprendedores .

Después, Benedetti tuiteó: he sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago .

Petro al retuitear ese trino, indicó: nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones; sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad .

El senador del ultraderechista Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, anunció que demandará a Petro, lo mismo que ex candidato presidencial Federico Gutiérrez.