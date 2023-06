Juan Ibarra

Everardo González ha asumido una forma de hacer cine documental a través de escuchar, registrar y articular un discurso propio sin minimizar las vidas y contextos de sus protagonistas. Uno de sus temas más recurrentes es la violencia; sin embargo, su manera de desempeñar esa labor no busca condenar a quienes la ejercen, pero tampoco absolverlos.

Siempre me di cuenta de que mis películas no iban a existir si no había apertura de los otros, de esas personas que aparecen a cuadro. Creo que igual que en una conversación cualquiera, con otro ser humano, uno tiene que estar abierto a escuchar, a conversar, no a imponer , señala en entrevista.

Su más reciente cinta es Una jauría llamada Ernesto, que recoge las voces de los jóvenes que comienzan a formar parte del brazo beligerante que ostentan los grupos delictivos. No estoy documentando la violencia, sino la reflexión en torno a ella. Es distinto cuando te sientas a reflexionar con los que ejercen la violencia , indica González y aclara que su trabajo es sólo el de hacer películas.

Quizá lo complejo es no caer en juicios fáciles ni victimizar absolutamente a los jóvenes, ni de acusarlos completamente, pero sí tratar de hacer un equilibrio entre lo que uno entiende que es un problema sistémico en el momento en que son víctimas y en el que jalan un gatillo y se vuelven victimarios. Tal vez lo más difícil es tener una opinión equilibrada sobre los fenómenos de violencia en un país como México , detalla el documentalista.

Sin el otro no hay película

El cineasta ha afinado su sensibilidad conforme ha crecido su experiencia. Claro que el oficio se ha ido desarrollando más, pero creo que lo primero es eso: entender que sin el otro no hay película , sostiene. Nunca me ha gustado pensar que ese es el mérito de mi trabajo, vulnerar al equipo, sino tratar de ser cercano a alguien que quiere entenderte, que tiene preguntas .

Como resultado de ese proceso, González ha rescatado el lado de víctima que experimentan también quienes ejercen la violencia. “El retrato que hago en esta película no es de los hípersanguinarios, sino de los muchachos, casi comunes y corrientes, pero con acceso a un arma. El momento en el que jala el gatillo y ya no tiene retorno. Esa ‘elección’ podría hablar de gente muy desalmada, pero yo elijo hablar de jóvenes que en algún momento tuvieron una vida común y un día ya no”.

Detalla: La intención es construir un mismo personaje ficticio que se llama Ernesto; aunque la película nunca hace referencia a él, sí es mi intención que de ese coro de voces se empiece a construir una sola .