Teresa Garza

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 4

Madrid. Dentro de la inmediatez que existe en la actualidad y el surgimiento de nuevas herramientas para la vida cotidiana, como la inteligencia artificial (IA), la escritora danesa Olga Ravn (Copenhague, 1986) apuesta por un futuro en el que el humano no tenga que pelear su valor por temor a ser remplazado. La crítica que sostiene hacia el sistema del mundo laboral se puede encontrar en su novela Los Empleados (Anagrama, 2023), a través de testimonios ficticios de seres humanos y humanoides que forman parte de una nave que orbita alrededor de un nuevo planeta.

Pensé que tenía que escribir a partir de los sentimientos que tenía encapsulados, porque cuando regresé de mi permiso de maternidad, el mundo laboral me parecía grotesco y ya no coincidía con las expectativas de lealtad que esperan en una oficina , expresó la autora.

El origen de esta novela data de hace cinco años atrás y justo el día que Ravn terminó de escribirla renunció a su trabajo de oficina. Por ello, la autora sostiene que, a pesar de los cambios tecnológicos que han surgido antes y durante la pandemia, no hay que dejar de lado los valores y las capacidades humanas por el ambiente y sistema laboral.

Cuando me convertí en madre me cambió la manera de ver el mundo laboral. Tenía que cumplir con un horario, pero deseaba salir antes y volver a casa. Cuando terminé la novela me pareció que sería más difícil seguir en ese ambiente. Creo que estar sentado durante más de cinco horas frente a una computadora debería ser ilegal , compartió Ravn.

La autora realiza un juego con la estructura Los empleados, ya que los testimonios de los tripulantes de la nave están hechos con el fin de que el lector se encuentre con un vaivén de descripciones e imágenes y se cuestione a quién le pertenecen, ¿al humano o a un humanoide?, ¿a lo real o a lo artificial?