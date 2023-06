Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 29

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza, señaló que 50 por ciento de los fallecimientos en motocicleta suceden por derrapes, no por una colisión contra algún objeto fijo o móvil. Tiene que ver con el exceso de velocidad vinculado a cómo se toman las curvas .

Durante el foro Latinoamericano de Seguridad Vial que se realiza en el Centro Cultural Cosmos, informó que en el primer trimestre hubo una reducción de 40 por ciento en las muertes por hechos de tránsito relacionados con motociclistas respecto del trimestre anterior.

Indicó que la falta de pericia es un factor determinante en los hechos de tránsito donde fallecen conductores de motos en la ciudad.

Con la finalidad de abatir este problema, la dependencia ha enfocado esfuerzos en la impartición de cursos por medio de la motoescuela, la expedición de licencias para motocicletas y operativos junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar que no haya exceso de personas a bordo, no viajen menores de edad y los conductores no circulen en estado de ebriedad.