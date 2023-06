En contraste, la oposición, las oposiciones, se han limitado a la resistencia parlamentaria, a decir qué está mal, y a señalar la polarización social. La realidad es que vivimos en un país tan profundamente desigual en todos los sentidos, que el discurso antipolarización se entiende y aplaude en ciertos círculos, pero para el grueso de la población, la polarización no es una construcción del poder o propaganda oficial, es la realidad que viven, sienten y sopesan cada día, a todas horas.

¿Este escenario configura la infalibilidad de un partido y la derrota eterna de toda oposición? Desde luego que no. Pero las razones de la reconfiguración del escenario político tienen raíces profundas, que no se configuraron en un día, y no cambiarán en una noche. Para empezar, la oposición o las oposiciones que hay en México, podrían hacer un ejercicio de imaginar qué creen, qué propondrían, qué harían, si no tuvieran frente a sí a este gobierno. En otras palabras, ¿quién es la oposición sin este gobierno?, ¿qué la define?,¿es una oposición de centro-izquierda, de centro-derecha, de derecha, de centro?, ¿qué posiciones concretas la ubican en esas categorías?, ¿qué hay en común, además del deseo de alternancia? Si no pueden contestarse con total claridad, estas interrogantes son la principal causa del porqué hoy los ciudadanos no se aglutinan democráticamente en favor de la oposición. Porque queda claro qué no quieren, pero simplemente no está claro qué sí. Y centrar el futuro en las antípodas, es algo que siempre parecerá peligroso.

El gobierno ha sido eficaz en comunicar que el electorado castigó en 2018 no a un partido, sino a una idea; la idea neoliberal. La oposición, las oposiciones, han abrazado inconscientemente ese mantra como propio. Quiere encontrar razones para que la población castigue al gobierno por sus acciones, cuando lo que prevalece es una identificación clara, constante, con una idea. Ese debate, y no la simple baraja de nombres y prospectos, valdría la pena en el escenario político de cara a 2024.