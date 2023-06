C

orrerse al centro y sacrificar algunas exigencias de los opositores como vía para garantizar la estabilidad y, por extensión el statu quo. Es la lección de las negociaciones que permitieron elevar el nivel de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. No hubo suicidio colectivo. El presidente Joseph Biden y el líder del Congreso, Kevin McCarthy, llegaron a un acuerdo para salvar al país de un desastre económico, social y político.

No hay ganadores ni perdedores. Uno y otro tuvieron que ceder en algunas de sus pretensiones. Desde los extremos de sus propias organizaciones políticas, Biden y McCarthy han sido criticados por dejar de lado las demandas de muchos de sus propios correligionarios. No obstante, una lectura cuidadosa de los acuerdos revela que las concesiones no fueron tan radicales como se ha dicho. En un contexto más amplio y menos polarizado significa que el statu quo no salió tan mal librado.

Para lograr el acuerdo, Biden debió ceder en propuestas que le habían ganado las simpatías de amplios núcleos de la población, como el apoyo al pago de las deudas de los estudiantes, medidas para reducir el uso de combustibles de origen fósil y el aumento de las obligaciones fiscales a quienes ganan más. Cierto, las concesiones permitieron romper con el peligroso impasse que se creó durante varias semanas, y muy probablemente hayan ocasionado, dentro y fuera del Partido Demócrata, un raspón a la popularidad que al presidente y a sus candidatos les es tan necesaria antes de las elecciones de 2024. En el caso de McCarthy, se especula si la fracción más radical del Partido Republicano pedirá su cabeza porque considera que en la negociación cedió muchas más de las demandas que ellos tenían. El hecho es que existe la duda sobre la forma en que esas reacciones se concretarán en en ambos casos. No está claro si habrá una radicalización mayor en ambos partidos o darán por hecho que fue lo mejor para garantizar el equilibrio en una nación en la que la sociedad está polarizada como pocas veces. En el Partido Republicano hay una profunda añoranza por la herencia de Ronald Reagan y la política neoliberal que fue el fundamento que le permitió conservar su hegemonía por más de una década. Entre los demócratas, la idea es que se deben rescatar los principios que Roosevelt, y en cierta medida Johnson, enarbolaron para avanzar hacia una sociedad menos desigual.