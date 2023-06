H

ay un cártel de una familia que es en gran medida responsable de la epidemia de opioides que ha matado a cientos de miles de estadunidenses y gana miles de millones en su negocio. Pero la DEA no ha desplegado agentes, no hay políticos pidiendo una intervención armada contra sus operaciones, no han sido designados terroristas ni hay un precio sobre sus cabezas. Y ninguno enfrenta cargos criminales ni será enjuiciado. De hecho, acaban de llegar a un acuerdo con las autoridades por el que gozarán de inmunidad individual contra toda demanda civil que los busque responsabilizar personalmente por los daños al pueblo.

El negocio de este cártel es legal, sus pushers y traficantes tienen títulos de escuelas de medicina y se ponen batas blancas y otros uniformes médicos y su producto fue aprobado por las autoridades encargadas de regulación de drogas. Más aún, la familia donaba millones a instituciones que aconsejan al gobierno sobre asuntos farmacéuticos y de salud como la Academia Nacional de Ciencias. Y el cártel también fue muy generoso con otros, donando millones a universidades e instituciones culturales tan prestigiosas como el Museo Metropolitano (la sala donde está el famoso Templo de Dendur de Egipto tenía el nombre de la familia), el Guggenheim, la Galería Nacional en Londres, una biblioteca en Oxford, entre otros, para pulir su imagen pública, aunque recientemente casi todos han borrado ese nombre ahora asociado con estos mercaderes de la muerte.

La familia de capos de este cártel estadunidense se llama Sackler, y la semana pasada un tribunal federal de apelaciones les otorgó inmunidad personal ante demandas civiles a cambio de que dejen su empresa, Purdue Pharma y su producto del opioide famoso OxyContin (parecido al fentanilo, ambas son una versión química de la heroína). Con ello, se librarán miles de millones en fondos para estados e individuos afectados por la epidemia de los opioides en Estados Unidos que presentaron miles de demandas contra la empresa en las que argumentaban que OxyContin ayudó a detonar una crisis que ha causado más de medio millón de muertes por sobredosis en las últimas dos décadas.

La empresa se había declarado culpable por la forma en que comercializó la droga, y está buscando un acuerdo final de bancarrota, para volverse en una nueva entidad llamada Knoa donde los Sackler ya no serían dueños. Si el fallo del tribunal se sostiene, los Sackler también tendrán que contribuir hasta con 6 mil millones de dólares a lo largo de varios años, la mitad de su fortuna personal. Pero se pueden quedar con la otra mitad de su fortuna.