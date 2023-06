M

orena surgió en 2014 como partido con registro del entonces IFE, aunque nació como asociación civil en 2011. Con la elección de Delfina Gómez en el estado de México, gobernará directamente o por conducto de alianzas en 23 estados de la República. Esto puede leerse de otro modo: de 2014 a la fecha, el líder de la oposición Claudio X. González y sus aliados, PAN, PRI y PRD, han venido sufriendo derrotas catastróficas. Y el futuro no les pinta mejor: según las encuestas, volverán a perder la Presidencia de la República el año próximo, y probablemente Morena tendrá mayoría calificada en el Congreso con capacidad para reformar la Constitución, y sumará más estados y centenares de diputados locales y ayuntamientos.

¿Cómo explicar que un partido pase prácticamente de la nada a gobernar la mayor parte del país, por la vía pacífica, mediante elecciones democráticas y teniendo en contra a la mafia del poder , a la mayor parte de los medios y comunicadores, inclusive la hostilidad de grupos conservadores del extranjero? La clave parece fácil, pero no tanto. El presidente López Obrador ha sabido inspirar y movilizar a los ciudadanos para llevar a cabo el cambio.

Los autoexiliados

La prensa internacional reporta que el costoso y elegante distrito de Salamanca, de Madrid, muestra un inusitado crecimiento inmobiliario. Además, los restaurantes están llenos y los camareros felices porque los clientes dejan muy buenas propinas –no es usual–. Joyerías y tiendas de diseñador festejan sus buenas ventas. El fenómeno se asocia con la llegada de mexicanos acaudalados que han hecho de Madrid un segundo hogar. Es como vivir en el primer mundo, pero en su idioma. Desde 2020, han invertido más de 700 millones de euros en bienes raíces, según datos de inversión extranjera directa del gobierno. Por ahí se dejan ver tres ex presidentes mexicanos: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Se han inventado –Salinas de Gortari y Peña Nieto– ascendencia sefardí. Habría que ponerlos a la cabeza de la lista de los derrotados en la 4T. No supieron conservar el poder de los partidos que los encumbraron. Ven con desesperanza los muchos años que Morena seguirá en el poder. Quizá no vuelvan a la patria que saquearon, no vaya a ocurrir que, sin aviso, una orden de aprehensión los lleve a prisión, ¿qué necesidad? Aunque, tranquilos, tranquilos, lo que se llama tranquilos no viven, porque la Interpol tiene el brazo largo.