Del otro lado de la conversación está el público, el mismo que el 8 de octubre de 2021 abarrotó el Centro Cultural Tijuana para ser partícipe de una propuesta cultural única convocada para la primera Trienal.

Tres votos (el curatorial, el de los artistas y el de los asistentes) decidirán quién se lleva el premio principal de un millón de pesos, así como dos menciones honoríficas de 250 mil.

En el momento que le das al público la oportunidad de votar, no sólo de observar, así como de emitir un juicio de valor para escoger, aunque no tenga una formación académica, estamos abriendo un campo que no se había considerado pertinente. Por supuesto, es un punto de riesgo cuando tienes necesidad de proteger la tradición, lo que siempre has hecho, pero la intención de nuestra Trienal es abrirnos a los espacios que no se han querido explorar , reflexionó Rosique ante las críticas por permitir el voto popular.

La convocatoria a la segunda Trienal de Tijuana acaba de cerrar; será expuesta al público a partir de julio de 2024. Sin embargo, esta podría ser la última, pues Vianka Santana, directora del Cecut, quien ha empujado el proyecto en conjunto con el gobierno federal, termina funciones casi al mismo tiempo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y no hay garantía de que quien tome las riendas del recinto una vez finalizado el sexenio esté interesado en seguir con el proyecto , advierten los involucrados.

El coordinador de la Trienal puntualizó que “no podemos saber qué va a suceder, pero tenemos la creencia de que esto va a funcionar, porque se está haciendo con la mejor intención, intentando cambios indispensables, sobre todo para una frontera como la nuestra, donde estamos copados por la invasión del pensamiento estadunidense que en el arte nos cuesta trabajo desligar.