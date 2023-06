Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. 9

A punto de cumplirse 52 años de la matanza del 10 de junio de 1971, sobrevivientes e integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas iniciaron ayer una jornada de lucha con un acto político cultural en el Antimonumento instalado hace dos años en avenida Juárez. Ahí reiteraron su exigencia de justicia.

Aseveraron que a pesar de que ya falleció el ex presidente Luis Echeverría, la exigencia continúa, la denuncia no sólo es contra él sino contra el Estado y no va a cesar hasta llegar a la justicia .