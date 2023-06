Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. 6

El presidente del Senado y de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, advirtió que no van a permitir más actitudes injerencistas del Poder Judicial, que pretende asumirse como un poder supremo , que se ha dedicado a echar abajo reformas fundamentales para llevar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación.

En entrevista, expuso asimismo que han pasado 18 días desde que le envió a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, un oficio en el que le pide una respuesta formal a los mensajes amenazantes e intimidatorios que le mandó tan sólo por presentar una iniciativa de ley que propone la elección de los ministros a través del voto popular.

Aseguró que hasta ahora ha sido muy prudente , pero si la ministra insiste en no contestar, presentará un amparo por esa negativa de ignorar su petición. Ella es una erudita en derecho, sabe que procede el amparo, porque violenta la Constitución al no dar respuesta, por la vía institucional, a la solicitud de una explicación por el hecho de haber amenazado y reconvenido al representante del Poder Legislativo.

No es suficiente con el documento que hizo llegar a los medios de comunicación, dijo. Quiero cerrar este capítulo, no me interesa una confrontación con la presidenta de la Corte, por supuesto que escuché la recomendación respetuosa que me hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no convertirla en mártir, pero no se cierra mientras no me haga llegar la respuesta formal .