La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó el retiro de extractos de la conferencia matutina del 24 de mayo pasado y, de nueva cuenta, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador no emitir expresiones sobre comicios.

Si bien la sala superior del TEPJF puede confirmar o no las medidas dictadas por el INE, toca a la sala especializada de este mismo tribunal determinar si el servidor público incurrió en infracciones electorales. Aun en ese extremo, la ley indica que los funcionarios no pueden ser sancionados, menos aun el Presidente de la República, que no tiene superior jerárquico al cual dirigir la conclusión de los magistrados.

En cuanto a los alcances del INE, un proyecto también elaborado por el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, propone confirmar los criterios de la UTC del INE, a partir de la queja de una senadora y el PRD, la cual indica que el material señalado para su retiro se hallaba todavía en las redes sociales del gobierno de México, por lo que después de dos apercibimientos amonestó públicamente al Presidente.

Palacio Nacional impugnó el acuerdo y los artículos 35 y 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, los cuales, aseveró, son inconstitucionales porque vulneran los principios de reserva de ley, seguridad jurídica y legalidad.