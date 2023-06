Afp, Europa Press, Xinhua,Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. 16

Singapur. Los altos mandos militares de China acusaron en el foro de defensa Diálogo de Shangri-La, en Singapur, al secretario de Defensa estadunidense, Lloyd Austin, de distorsionar los hechos sobre el estatus de Taiwán al defender la libertad de la isla respecto de Pekín, y advirtieron contra el establecimiento de alianzas militares tipo OTAN en la región Asia-Pacífico.

El general Jing Jianfeng, jefe adjunto del Estado Mayor de la Comisión Militar Central del gigante asiático, aseguró que los comentarios de Estados Unidos sobre Taiwán ignoran los hechos, distorsionan la verdad y están completamente equivocados , durante la conferencia de prensa en el marco del foro.

Jing acusó a Austin de “intentar escabullirse del principio de ‘Una única China’”, por el cual Pekín reclama para sí desde hace décadas la completa soberanía sobre Taiwán, una parte sagrada e inalienable del territorio chino .

Ante el aumento de la tensión de los meses recientes, caracterizados por las visitas de funcionarios estadunidenses a la isla, respondidas por China con maniobras en el continente y aproximaciones a la línea de seguridad del territorio, el general esgrimió que su país no busca ni el conflicto ni el enfrentamiento , pero advirtió que Pekín no se acobardará ante ningún acto de coerción .

Estados Unidos amplió recientemente sus actividades en el Indo-Pacífico para contrarrestar los reclamos territoriales de China al navegar a través del estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional y sobrevolarlos de manera habitual.

Jing acusó que Washington engaña y explota a los países del Pacífico asiático en beneficio propio para conservar su posición dominante en la región.

Por su parte, el ministro chino de Defensa, Li Shangfu, afirmó hoy en su participación en el foro que los intentos de impulsar (alianzas) tipo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Asia-Pacífico son una forma de secuestrar a las naciones de la región y de exagerar los diferendos, lo que hundirá al territorio en una vorágine de disputas y conflictos .

Hoy en día, Asia-Pacífico necesita una cooperación abierta e inclusiva, no agruparse en pequeñas camarillas. No debemos olvidar los graves desastres que trajeron las dos guerras mundiales a las poblaciones de todos los países, y no debemos permitir que se repita una historia tan trágica , agregó.