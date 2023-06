Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. 15

Presuntos gestores o coyotes se hacen pasar por trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para agilizar financiamientos de casas o incluso productos que el mismo organismo tiene suspendidos desde el año pasado; sin embargo, es una trampa para robar efectivo o datos personales.

De buena fe, las personas otorgan contraseñas, papeles bancarios o documentos oficiales, mismos que son utilizados por los supuestos agilizadores del crédito para solicitar un financiamiento a nombre de la persona que se les acercó, luego es cobrado, desaparecen, y las personas se quedan con la deuda.

Los supuestos gestores operan por medio de Internet o incluso en oficinas de algunas plazas comerciales y ofrecen a los cuentahabientes agilizar cualquier tipo de trámite ante el organismo, ya sea un préstamo para comprar una casa, construir, remodelar o solucionar problemas de impago.

Tanto en redes sociales como en sus centros de atención utilizan el logotipo del Infonavit, y hacen planes de financiamiento en cuestión de minutos; sin embargo, cobran comisiones y los recursos que ofrecen, según dicen, los otorgan en efectivo o en las cuentas bancarias de los interesados.

Todo ello es falso. El mismo instituto pide a los trabajadores que son sujetos a financiamientos no caer en ninguna trampa y solamente acercarse a las oficinas autorizadas o comunicarse directamente para hacer cualquier trámite.

Comisiones en efectivo

Miguel Ortiz se acercó a una oficina de gestores ubicada en la Plaza Terrazas Arenal, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Pidió asesoría para solicitar un financiamiento para remodelar su vivienda y le indicaron que el Infonavit le ofrecía un crédito por un monto de 149 mil 485 pesos.

Tenía que pagar una comisión de 41 mil 855 pesos y gastos de originación por mil pesos. Luego de ese pago, se le haría un depósito de 29 mil 897 pesos y un segundo por 76 mil 732 pesos. De esta forma, el préstamo con los gestores era por una cifra final de 106 mil 629 pesos.

Sin embargo, el Infonavit suspendió desde marzo de 2022 el programa Mejoravit o el de Hipoteca Verde.

Si solicitaste un crédito Remodelavit o Hipoteca Verde y su inscripción fue realizada antes del 19 de marzo de 2022, sí podrás hacer uso de tu financiamiento para la compra de ecotecnologías o reparaciones en su hogar, según las disposiciones del préstamo que contrataron , indica el Infonavit en su sitio oficial.

Pagó y se esfumó la oficina

María del Carmen Robles Salgado vive en Morelos, en el municipio de Emiliano Zapata, zona en la que hay varios desarrollos inmobiliarios, es trabajadora social y tiene 47 años, dos hijos y es madre soltera.

Como hay varios desarrollos por la zona, intenté comprar a mediados del año pasado. Un día caminaba rumbo al mercado y encontré la oficina de un gestor, que me dijo que se llamaba Jesús Olivas. Él me ofreció agilizar mi crédito, que era de 900 mil pesos, pero en sus trámites la comisión por originar era de 5 mil pesos y otra aparte de 10 mil pesos por agilizar todo el trámite. No se me hizo caro y lo pagué , explicó en entrevista.