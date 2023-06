Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023

El León, finalista mexicano en la Liga de Campeones de Concacaf, dosifica su esfuerzo y maneja el cronómetro como mejor le conviene. En una noche que puede ser consagratoria en Los Ángeles, tiene la misión de defender la ventaja de un gol que consiguió en la final de ida contra el LAFC, de la MLS, para conquistar su primer título internacional y clasificarse al Mundial de Clubes.

A los esmeraldas les basta cualquier empate para coronarse en el estadio BMO y llevar la bandera de la región en el torneo que reúne a los campeones de Europa, Asia y América, además de la naciente Copa Interamericana 2004. Aunque dominaron su primer compromiso, un gol sobre la hora del equipo angelino dejó la pizarra 2-1 en el templo guanajuatense.

Hay una motivación intrínseca, muy propia de lo que hay en juego , describe en conferencia el técni-co Nicolás Larcamón, quien se aproxima a uno de esos partidos en los que no es necesario generar nada intencionado para que el jugador despierte el amor propio .