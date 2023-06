De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. a10

Sergio Pérez cometió un nuevo error al despistarse al mando de Red Bull en el Gran Premio de España, en una jornada con clima cambiante entre lluvia y seco en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde quedó eliminado en la segunda fase de calificación y saldrá undécimo este domingo.

Max Verstappen, coequipero del mexicano y líder del campeonato de Fórmula 1, de nuevo estuvo intratable al firmar la quinta pole de la temporada en siete grandes premios, ahora por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren).

Tenía problemas, estaba mojada la pista, no podía cambiar ni acelerar, perdía mucho la parte de atrás y me costó mucho en toda la sesión , explicó Checo al bajar del auto.

Al final estamos en 11, podemos correr desde ahí, será importante mantener el ritmo y poder ser competitivos para el día de mañana , compartió el piloto mexicano.

La llamada de atención para Checo no se hizo esperar. Con Sergio, las cosas no han ido bien desde Montecarlo. Necesita concentrarse más en las carreras, no en el título , lanzó Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull y principal detractor del mexicano en declaraciones a Sky Sports Alemania.

Llamada de atención

“Checo está recibiendo una llamada de atención relativamente difícil ahora, pero estoy segu-ro de que se recuperará. El podio creo que es muy optimista”, vatici-nó el ex piloto austriaco.