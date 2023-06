Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de clausura en su domicilio y pregunta por qué antes no fue apercibida o suspendida, como indica el procedimiento administrativo, y ahora para retirarlos debe pagar una multa de 40 mil pesos.

El argumento que se dio para colocar los sellos y aplicar la multa es que habito en una zona patrimonial y prácticamente ese piso en mi casa se ve mal, o sea, a mí sí me están penalizando y Mítikah sí pudo construir más de 60 niveles, además de la plaza comercial.

Refirió que junto a la parroquia, a menos de 50 centímetros, se construyó la plaza comercial, además de que en el pueblo otros residentes construyeron hasta dos niveles sin ser sancionados.

Opinó que eso es hostigamiento por formar parte de la Asamblea Ciudadana, además de que su familia decidió pintar la casa de azul, por lo que rechazó que Mítikah decidiera el coral o amarillo como parte de las acciones de mitigación, que para Palacios no son poner pintura en las fachadas.