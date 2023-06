También rechazó, a pregunta expresa, que México pudiera pactar con criminales para pacificar al país. No, de ninguna manera .

Respecto a la federalización total de nómina educativa en Michoacán, reconoció que es un asunto complejo porque se trata de ir auditando nombre por nombre de los maestros.

Resaltó que hay avances y mencionó que ya comenzó la bancarización. No es gratuito que prácticamente no hay protestas de los maestros , sostuvo.

Ya no me acuerdo cómo se llamaba el anterior gobernador (Silvano Aureoles), pero a poco se les olvida que desapareció dos años los recursos de los bonos de los maestros .

En otro tema, López Hernández aseguró que no se siente aludido por el llamado del Instituto Nacional Electoral (INE) a que los aspirantes presidenciales de Morena dejen de promocionarse, porque yo no ando en precampaña o campaña. Siempre he dicho que aspiro y voy a participar cuando lleguen los tiempos electorales. En tanto eso no sucede, seguiré haciendo mi trabajo como secretario de Gobernación .