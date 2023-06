Jessica Xantomila

La intersección entre la migración y otras formas de discriminación, por género, raza y origen étnico, incrementa la vulnerabilidad de personas en movilidad, que sumado a la opresión por la marginación y la criminalización, suelen tener como consecuencia la violación sistémica de sus garantías, aseveró el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.

En un informe con datos de diversos países, resaltó que la criminalización los empuja a vivir y trabajar al margen de la sociedad y pueden aumentar su exposición a la explotación y al abuso.

Cuando se criminaliza y se deshumaniza a los migrantes mediante las políticas y la retórica, el mensaje que se transmite es que esas personas no son titulares de derechos y no tienen lugar en la sociedad. Esos relatos tendenciosos tienen amplias consecuencias, ya que reducen la confianza de las personas y las conexiones entre ellas y dan paso a una serie de medidas de política perniciosas, como prácticas de vigilancia generalizadas y no reguladas, el acoso a las organizaciones no gubernamentales y la limitación del espacio para los defensores de los derechos de los migrantes , señaló.