Sin embargo, reclamó, alrededor de las 22 horas del jueves llegaron agentes de la FGR y lo esposaron, le hicieron firmar una hoja de orden de cateo y orden de aprehensión. Él le dijo al oficial que no tenía nada que ver; le recomendé que no firmara porque no estaban personas del consulado de Venezuela o un abogado que lo pudiera defender ; sin embargo, no se resistió.

Jordani presentó una videograbación del momento de la detención de su familiar, en la cual se observa cuando personal de la FGR informa a Carlos Eduardo sobre la orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de 40 personas.