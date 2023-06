La primera detenida por el caso en el que se acusa a García Luna, su esposa y los cuatro hermanos del ex funcionario fue Mara Thelma Vega Pozos, quien fue señalada de recibir de manera ilícita 255 mil 500 pesos (que es la cantidad que le pudo acreditar la unidad de inteligencia financiera y la FGR como dinero ilícito) a raíz de las transferencias que se realizaron entre instancias federales con Operadora Grupo Gas Mart y que luego se canalizaron a las empresas GLAC Security y Nunvav Inc.

▲ Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Foto Guillermo Sologuren

El juez federal decretó la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y señaló seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.

La acusación en contra de todos los presuntos involucrados es el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados al presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las prisiones federales. La fiscalía investiga la firma y pago de 10 contratos considerados ilícitos.

En la acusación contra los 61 presuntos implicados se incluyen los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, indicaron las fuentes.

Entre los involucrados se señala a los creadores de la empresa Nice Systems Limited, constituida en Israel por los dueños de la corporación Weimberg, y quienes también son socios de García Luna en las compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, abiertas en Panamá por el mismo consorcio.

En la trama también aparecen familiares de García Luna, como su esposa, Linda P, sus hermanas Esperanza, Luz María y Gloria, así como su hermano Humberto, quienes se supone que habrían participado en un esquema financiero con el cual opera la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management.

Las acusaciones también señalan a Jonathan W, Mauricio W, José Luis C, Rosalba T, Esthela D, María Vanesa P, Francisco C, Gabriel C, Natan W y Félix V, todos directores y supuestos socios de Nunvav Inc.