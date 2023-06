Pide a quien lo suceda erradicar la corrupción

Al preguntársele qué recomendación haría a quien lo suceda en 2024, López Obrador contestó que aún es muy pronto para hablar de ello, porque falta todavía un año, pero si le insisten, expresó, lo resume en una frase: Continuidad con cambio y seguir desterrando la corrupción de México . Agregó que esperará los tiempos para hacer recomendaciones respetuosas a los aspirantes.

Explicó que continuidad con cambio significa que permanezca el proyecto de transformación del país, pero con cambio en las mujeres y hombres que dirigen al gobierno. No se pueden permitir cacicazgos o líderes morales y se requiere lealtad al proyecto, al pueblo, no a las personas, no a los hombres, porque muchas veces esa lealtad es falsa, es abyección .