Añadió que todos los candidatos a ocupar alguna legación tienen méritos y cuestionamientos , y que es precisamente por ello que la Secretaría de Relaciones Exteriores hace una evaluación siempre de los perfiles.

La próxima semana o en 15 días, si Relaciones Exteriores ya terminó el análisis de las propuestas, ya podemos dar a conocer las sugerencias para cada embajada y consulado, dijo el tabasqueño.

El priísta Omar Fayad concluyó su administración en Hidalgo en 2022, cuando fue relevado por el morenista Julio Menchaca.

En la administración de López Obrador otros cuatro ex gobernadores de la oposición han sido designados diplomáticos: Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, es embajador en Canadá; Quirino Ordaz, ex mandatario de Sinaloa, fue enviado a España; Carlos Aysa, ex gobernador sustituto de Campeche, es embajador en República Dominicana, y Claudia Pavlovich, ex mandataria sonorense, fue nombrada cónsul en Barcelona.