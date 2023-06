Te vamos a reventar (...) Lárgate, tienes 48 horas para que te largues de México o te sacamos en una bolsa de basura , señala un audio enviado al servicio de mensajería de emergencia del consulado.

El mensaje con las amenazas llega en un momento de tensión entre ambos países, tras las fricciones entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la mandataria peruana Dina Boluarte. Las dos legaciones diplomáticas se mantienen con representantes a nivel de encargado de negocios y sin embajadores.

En febrero, Perú retiró a su embajador en México luego de que López Obrador llamara presidenta espuria a Boluarte. En diciembre, la peruana había expulsado al embajador mexicano en Lima por la decisión del presidente López Obrador de dar asilo a la familia del ex mandatario Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras tratar de disolverlo.

López Obrador calificó después a Boluarte de usurpadora y ha defendido que no es presidenta legítima de Perú.