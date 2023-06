C

on toda seguridad, el enviado especial de China, Li Hui, tras visitar Kiev y Moscú, se llevó la convicción de que Ucrania y Rusia no se van a sentar a negociar, ni la iniciativa china de 12 puntos ni ninguna otra propuesta de paz, hasta que alguno de los dos sufra en los campos de batalla un descalabro significativo y, eso, sólo se podrá evaluar cuando termine lo que en realidad no ha empezado: la multi anunciada ofensiva ucrania para recuperar territorios.

Entretanto, de un tiempo para acá ocupados en lo que se ha dado en llamar guerra de drones, fase en que casi no se mueve la línea del frente, ucranios y rusos de palabra se dicen en favor de negociar el fin de las hostilidades, lo que en la práctica se reduce a exigir la capitulación incondicional del enemigo.

La intolerancia es recíproca y ninguno quiere ceder nada. Ucrania dejó en claro que, para sentarse a negociar, las tropas rusas tienen que abandonar todo su país y que no acepta ningún acuerdo que contemple pérdida de territorio en los límites que tenía en 1991, antes del colapso de la Unión Soviética, lo cual incluye la estratégica península de Crimea, planteamiento inaceptable para el Kremlin.