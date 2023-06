Afp, Reuters, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 3 de junio de 2023, p. 20

Kiev. Luego que se ayer supo que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, viajó a Pekín en mayo pasado para reunirse con sus pares de China, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, reconoció que será imposible que su país se adhiera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) antes de que termine la guerra.

Unirse a la OTAN es la mejor garantía de seguridad para Ucrania (...) pero comprendemos que nosotros no arrastraremos a un solo país de la OTAN a una conflagración , declaró Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con su par estonio, Alar Karis. Por ello, comprendemos que no pasaremos a ser un miembro de la alianza mientras dure este conflicto armado, no porque no queramos, sino porque es imposible , agregó.

Desde que empezó la operación militar especial rusa de Ucrania, Zelensky no ha dejado de presionar para que su país se incorpore lo más pronto posible a la alianza y a la Unión Europea.

El bloque militar, aunque se ha mostrado en principio favorable a una eventual incorporación, de momento no ha anunciado ningún calendario, por temor a una escalada con Rusia.

Bajo este contexto, el mes pasado, el director Burns viajó a Pekín, donde se reunió con sus homólogos chinos e hizo hincapié en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación en los canales de inteligencia , comentó bajo anonimato un alto funcionario estadunidense a la agencia noticiosa Reuters.

La noticia se da cuando Estados Unidos ha presionado para mantener disposición diplomática y programar reuniones con altos funcionarios de China, e incluso de Rusia, en medio de unas relaciones tensas.