Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 3 de junio de 2023, p. 22

Ciudad Juárez, Chih., María Antonieta Pérez Reyes, abogada de las familias de nueve de los 10 custodios ejecutados el 1º de enero, cuando se fugaron 27 reos del Cereso estatal 3, denunció que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se niega a entregar la pensión completa a las viudas, y miente, pues aseguró en un comunicado que entregó ese dinero en tiempo y forma a estas mujeres.

Acusó que la SSPE, en la administración que encabeza la panista María Eugenia Campos, se atre-ve a mentir y declarar públicamen-te a la prensa, por medio de un boletín oficial , que ya dio la prestación a las 10 viudas. La dependencia también indicó en el documento que había liquidado los seguros de vida:

Yo represento legalmente a nueve familias de víctimas de esos hechos trágicos, y puedo decir que pese a haber insistido por semanas, Emma Díaz, encargada de pólizas de seguros de vida de la secretaría, no me recibió para resolver; en cambio, el director de Pensiones Civiles del estado me atendió de manera atenta y diligente , relató la morenista.

En el motín murieron 17 personas, 10 eran agentes de seguridad y custodia penitenciaria y siete reclusos. El altercado se produjo alrededor de las 7 horas, cuando hombres armados llegaron al penal en camionetas blindadas y dispararon contra los oficiales de seguridad.