Erendira Palma Hernández

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 3 de junio de 2023, p. 6

Pachuca, Hgo., La Liga Mx Femenil, más allá de impulsar la inclusión de las mujeres en el deporte profesional, también comienza a tener un efecto en la economía de ciertas localidades. El escenario de la final de ida del torneo Clausura 2023 es Pachuca, ciudad no tan grande como Guadalajara o Monterrey, pero que ahora también se ve beneficiada por el fervor del futbol.

Cuando son partidos varoniles se llena el restaurante, y con la femenil ha empezado a aumentar el número de clientes. No llega al mismo nivel y no es en todos los juegos, sin embargo no está mal , dice Miguel, mesero de una franquicia de comida.

“Acá vemos los partidos de las mujeres. Van por la terce-ra final, ya queremos ese título. Esa Charlyn y la Hermosa (Jennifer Hermoso) son buenísimas”, agrega emocionado.

Apoyo total

En las calles y plazas comerciales es común ver a gente con las playeras de Pachuca y América, salen a comer, a hacer tiempo para esperar el partido, como Diego, seguidor de Tuzos, quien acude para respaldar al cuadro femenil.

El movimiento económico por un duelo de la Liga Mx Femenil todavía no alcanza los mismos niveles que cuando hay parti-dos del torneo varonil, pero su impacto comienza a ser notorio.