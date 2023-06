Dante, quien vive en la zona desde hace 13 años, dijo que la alcaldía Cuauhtémoc no tomó en cuenta que al cambiar las bancas de hierro por unas de plástico la plaza se ve corriente y rompió con la armonía colonial. En lo personal no estoy de acuerdo, no me gustaron, se veían más bonitas las de metal, las de plástico se ven corrientes .

Alva Canizal, otra residente, dijo que las nuevas bancas sí me gustan más porque son ergonómicas, pero no sabemos si vayan a cambiar las otras cuatro porque tampoco se terminó el mural que se inició en la pared de la Casa de Cultura .

Enrique, de 73 años, señaló que hay asuntos más apremiantes por resolver en las inmediaciones, como el desazolve, mayor seguridad y más cámaras de vigilancia , en tanto que la trabajadora de una tienda de abarrotes dijo que aunque las de plástico se ven bonitas, como que antes se sentaban más las personas en las de fierro .