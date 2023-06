Lilian Hernández y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 2 de junio de 2023, p. 13

Desde ayer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dejó de recibir solicitudes de trámite de refugio en sus oficinas ubicadas en la colonia Juárez, por lo que ya no hay aglomeraciones de extranjeros en la zona y las banquetas lucen despejadas. Ahora sólo atienden a las personas de otras nacionalidades que ya cuentan con una cita para iniciar el procedimiento.

Una copia en blanco y negro tamaño carta es el único aviso en el que se informa que para solicitar cita hay que acudir al módulo instalado en el albergue ubicado en la alcaldía Tláhuac. Quienes llegan a pedir datos son remitidos a ese pequeño papel envuelto en un plástico transparente para evitar que la lluvia borre la tinta.

Mientras, en la plaza Giordano Bruno continúa el campamento de solicitantes de reconocimiento de refugiados, ya que la mayoría de los que ahí se encuentran ya tienen una cita ante la Comar, para dentro de 10 o 20 días, y tienen miedo de que si se van al albergue no puedan regresar por falta de dinero o por no saber cómo hacerlo.

Rafael, haitiano, es uno de ellos. Mencionó que junto con su esposa tiene tres semanas viviendo en la plaza en una casa de campaña. Indicó que si bien ha escuchado de los traslados en camiones al albergue de Tláhuac, él prefiere permanecer en este lugar.