Señaló al senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, quien, dijo, “tiene más de cinco años de estar involucrado en un asunto de agresiones en contra de su ex pareja; de haberle quitado a sus hijos e impedirle convivir con ellos. Ha utilizado en Chiapas tráfico de influencias para que el Poder Judicial local –donde su padre se desempeñó– realice actos de hostilidad en contra de ella”. Y su partido, sostuvo, lo respalda.

Frida Gómez aclaró que la violencia vicaria no puede ejercerse contra los hombres porque involucra un contexto estructural de desigualdad de las mujeres . Implica todo un manojo de violencias: institucional, económica, patrimonial, sicológica, laboral, sexual y eventualmente física, que amenaza incluso la vida, y el punto que alcanzamos a ver es el de las sustracciones de hijos después de toda una serie de violencias .