Periódico La Jornada

Viernes 2 de junio de 2023, p. 11

Altamira, Tamps., El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que ha habido resistencias en las secretarías de Hacienda y de Salud para consolidar el programa de salud de su gobierno, en particular para contratar personal y adquirir medicamentos.

A pesar de eso, subrayó que mantendrá el objetivo de contar con un sistema sanitario mejor que el de las naciones nórdicas, pues es un compromiso y lo cumplirá.

No crean que no hay resistencias, hasta internas , dijo en este municipio del sur tamaulipeco. “En Hacienda, en la misma Secretaría de Salud... [dicen]: ‘¿Cómo que va a haber medicamentos gratuitos? ¿Cómo que se va a basificar a todos los trabajadores?’ No hay problema, sí tenemos presupuesto y ya tomamos esa decisión; es un compromiso”, remarcó, al supervisar los avances del plan IMSS-Bienestar en el Hospital Altamira Doctor Rodolfo Torre Cantú.

Aseveró que aún con esas resistencias, todos los implicados en la meta harán el esfuerzo que les corresponde para tener un buen sistema de salud.

“Sobre todo para la gente que no cuenta con seguridad social, para la población sin atención médica […] para los más necesitados, los más pobres, es que se va a tener este sistema de salud de primera.”

El nuevo sistema y sus requisitos

Para lograrlo, planteó, es imperativo conseguir que los hospitales y los centros y unidades de salud, incluido el equipo, funcionen bien y cuenten con mantenimiento y que haya medicamentos e insumos suficientes para garantizar su entrega gratuita a quien lo necesite.