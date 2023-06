Jared Laureles y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 2 de junio de 2023, p. 8

Las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados de la extinta Mexicana de Aviación celebraron el mes de prórroga que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó para resolver conflicto jurídico y seguir con la compra de la marca de la aerolínea.

Sin embargo, señalaron que depende totalmente del Poder Judicial de la Federación que se concrete la operación de compraventa por cerca de 817 millones de pesos.

En entrevista con La Jornada, los secretarios generales de los gremios de pilotos, sobrecargos y jubilados indicaron que insistirán en contactar directamente al grupo de 229 ex sobrecargos jubilados para llegar a un arreglo, aunque reconocieron que mantienen una postura muy radical que perjudicaría a más de 6 mil ex trabajadores.