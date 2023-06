Néstor Jiménez

Un grupo de priístas contrarios a la dirigencia partidaria formalizaron ayer la creación de una nueva corriente en el tricolor denominada Frente Amplio de Renovación, desde la cual buscan mantener una oposición a Morena, pero a la vez exponer sus inconformidades con algunas de las decisiones de la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno, quien advirtió a su vez que en el PRI se acabaron los campeones mundiales de las plurinominales, se acabaron los que hablan para chantajear y pedir .

En el Frente Amplio de Renovación participan Dulce María Sauri, ex presidenta nacional del partido, y Fernando Lerdo de Tejada, ex diputado y vocero del ex presidente Ernesto Zedillo. También la integran el ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo; de Chihuahua, José Reyes Baeza, y los ex legisladores Natividad González Parás, José Encarnación Alfaro y Adolfo Toledo.