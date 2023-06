Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 2 de junio de 2023, p. 5

Ciudad Madero, Tamps., Al celebrar el Día de la Marina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el histórico papel de esa institución en la defensa del territorio y de la independencia nacionales. Señaló que hoy, además de cuidar los litorales de México, su participación es fundamental para garantizar la seguridad en el país.

Desde la sede de la Primera Región Naval, ubicada en este municipio costero del sur de Tamaulipas, el mandatario subrayó la relevancia de que la Marina haya tomado el control de los puertos y otros espacios estratégicos, donde bajo administraciones civiles se había enquistado la delincuencia organizada.

Los puertos “estaban tomados por la delincuencia y se manejaba la consigna de ‘plata o plomo’. Y se necesitaba eso, contar con el apoyo de la Armada de México. Ahora, están a cargo de la Secretaría de Marina y vamos avanzando”, señaló.

Las fuerzas armadas, agregó López Obrador, también tienen el control de varios aeropuertos: la Secretaría de la Defensa, el de la nueva terminal aérea Felipe Ángeles y la Marina, el Benito Juárez de la Ciudad de México.

En el de la capital del país, los marinos están entregando buenos resultados. No hay robos de maletas, como era antes; no se permite el contrabando y, lo más importante, ya ahora no hay esos operativos 20/45 que existían cuando, aunque parezca increíble, el narcotráfico manejaba (ese aeropuerto). Eso se terminó y es por el apoyo de la Secretaría de Marina .

Contra la violencia

La participación de los militares en labores de seguridad pública ha significado el poder enfrentar el desafío, el flagelo de la violencia , subrayó.

Durante la conmemoración del 81 aniversario del Día de la Marina, desde esta histórica región, donde confluyen las cuatro huastecas –tamaulipeca, veracruzana, potosina e hidalguense–, el mandatario destacó la labor de los marinos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber y entregó ascensos y condecoraciones.

Habló ante el titular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, y funcionarios de su gabinete como los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estos dos últimos aspirantes a relevar a López Obrador.