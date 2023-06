E

l presidente López Obrador ha recorrido ya más de la mitad de su sexenio. ¿Cómo lo evalúa el pueblo? En el sondeo de esta semana preguntamos a nuestros lectores su opinión acerca del trabajo que AMLO ha estado haciendo como jefe del Ejecutivo federal y si su situación económica personal y la de su familia ha mejorado, sigue igual o empeorado. Los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

Votaron 3 mil 661 personas. Participaron en Twitter, 770; en El Foro México, 768; y en Facebook, 2 mil 123. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

La situación económica familiar ha mejorado un poco. Aquí lo importante es que en casa NO votamos para mejorar nosotros, sino para que mejorara la situación de millones de familias. Esa mejora se nota con los apoyos a adultos mayores, becas escolares, apoyos a campesinos, etcétera.

La gasolina no ha aumentado en términos reales, el costo de la luz no ha subido, el servicio médico del IMSS ha mejorado, las vacunas no tuvieron costo, tengo el beneficio de la pensión de adulto mayor. ¿Cómo no voy a reconocer una mejoría?

Considero que no todo ha sido bueno, hay áreas de oportunidad como lo es la seguridad y el tema de la corrupción, que sigue siendo un tema. Aun cuando esto último depende mucho de la misma educación. Debe respetar las instituciones y si no está de acuerdo, debe hacerlo por las instancias adecuadas, pero no polarizar.

Los salarios de mis hijos han aumentado y eso ha mejorado la situación en la casa, la inflación se ha manejado bien y eso hace que con mil pesos a la semana pueda realizar bien el súper y comprar de todo, pollo, carne, leche, huevos, tortillas, arroz atún, leche, etc., sin problemas.