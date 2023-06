En mi artículo titulado Epistemología del gol , publicado ayer 31 de mayo en La Jornada (sección Opinión), deseo señalar que incurrí en un error. De buena fe, pero en el periodismo riguroso que se practica en nuestro diario la buena fe no basta: es preciso echar mano de la consulta, el cotejo, la verificación. Usualmente así lo hago. No en esta ocasión, por lo cual pido que se publique mi reconocimiento del error cometido y su debida corrección.

Debe Aeroméxico tener el servicio que tenía antes con calidad y eficiencia, lo cual en estos momentos ya no lo es. Sólo piensan en ellos como empresa y no en sus pasajeros como clientes y personas.

enía yo un vuelo programado para el 22 de mayo pasado con destino a Mazatlán (AM 352), el cual tuvo que ser cancelado y a la hora de dar opciones no fueron las adecuadas. Tendría un evento académico muy importante y significativo al día siguiente, 23 de mayo, al cual no pude llegar.

También avala que por ningún motivo se le otorgue la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a un gobierno que se ha sostenido a través de la ilegalidad y la violencia, asesinando y encarcelando a luchadores sociales del hermano pueblo peruano.

Los golpistas encabezaron el linchamiento contra el presidente legalmente electo de Perú, Pedro Castillo, quien fue encarcelado cuando el Congreso lo destituyó por determinar la disolución de la Cámara y la instauración de un gobierno de excepción .

Mario Reyes, responsable de Prensa del Mompade

Denuncia deficiencias en el Servicio Postal Mexicano

Me parece importante compartir las frustrantes experiencias que he vivido al utilizar los deficientes envíos de Correos del Servicio Postal Mexicano.

La más reciente se refiere a un paquete que debería haber recibido procedente de China. Luego de ser notificada, acudí a recogerlo, pero de mala gana me dijeron que ahí no habían recibido nada y que reclamara a los chinos. No hubiera desconfiado de Correos de no ser por otras experiencias fallidas.

Anteriormente había enviado una carta a Mérida, pero nunca llegó a su destino. Mandé otra, esta vez, registrando el envío para evitar su pérdida, y luego de un mes, cuando el destinatario acudió a reclamarla en la oficina correspondiente, le dijeron que no le había llegado nada porque su cartero estaba enfermo .

Considero inadmisible que estas situaciones ocurran en nuestro país, por lo que exijo a las autoridades correspondientes que procedan a mejorar el funcionamiento de esta institución que deja mucho qué desear.

Nidia Rivera

Invitaciones

Exhiben la película Morirás a los 20

El Albergue del Arte, dentro de su ciclo de cine La Muerte tiene Permiso, invita a la proyección de la película Morirás a los 20, del sudanés Amjad Abu Alala.

Poco después del nacimiento de Muzamil, el líder espiritual del pueblo predice su muerte a los 20 años, pero su padre no puede asumir la maldición y abandona su hogar. Sakina cría Muzamil de manera sobreprotectora, hasta que él cumple 19 años…

Hoy, a las 19 horas en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al teléfono 55-5554-6228. Entrada libre.

Proyección de: Pico Reja. La verdad que la tierra esconde

El Museo Casa de la Memoria Indómita invita a la proyección de la película Pico Reja. La verdad que la tierra esconde (España 2021) de Remedios Malváes Baez Y Arturo Andújar Molinera, duración 92.33 minutos. Ciclo Contra el Silencio todas las Voces , filmes ganadores de la XII edición del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video documental. Viernes 2 de junio a las 17 horas. Entrada Libre. Regina 66, Centro Histórico. Leticia López Magno

Bazar de libros en el Museo Panteón San Fernando

Se invita a asistir al Bazar de libros que se ubica a un costado del Museo Panteón de San Fernando (calle San Fernando s/n, Metro Hidalgo, salida a calle Héroes), el próximo sábado de 10 a 17 horas. Ven al Bazar de libros más grande de la CDMX, con más de 100 expositores.

Carlos Jacobo del Castillo Cisneros